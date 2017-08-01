Samsung Galaxy Note 8: официальное изображение попало в Интернет

В Интернете появилось качественное изображение Samsung Galaxy Note 8 — так называемый пресс-рендер. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, предположительно изображение получено из официального источника, то есть от самой компании Samsung, вероятно от источников среди персонала.

Изображение выложил в Twitter Evan Blass. Уверенность в том, что это настоящий Galaxy Note 8, приближена к ста процентам.

Forbes написал, что изображение нового устройства Samsung исходит от самой компании, которая сама «передала» изображение блогеру, чтобы подогреть интерес к смартфону в преддверии его выхода.

По различным данным, Galaxy Note 8 может получить чип Exynos 8895 с 6 ГБ оперативной памяти, двойную камеру в 12 мегапикселей и батарею 3300 мАч. На смартфоне будет 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18 : 9.

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