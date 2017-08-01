20:44
+31
USD 68.65
EUR 80.56
RUB 1.14
Техноблог

Samsung Galaxy Note 8: официальное изображение попало в Интернет

В Интернете появилось качественное изображение Samsung Galaxy Note 8 — так называемый пресс-рендер. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, предположительно изображение получено из официального источника, то есть от самой компании Samsung, вероятно от источников среди персонала.

Изображение выложил в Twitter Evan Blass. Уверенность в том, что это настоящий Galaxy Note 8, приближена к ста процентам.

Forbes написал, что изображение нового устройства Samsung исходит от самой компании, которая сама «передала» изображение блогеру, чтобы подогреть интерес к смартфону в преддверии его выхода.

По различным данным, Galaxy Note 8 может получить чип Exynos 8895 с 6 ГБ оперативной памяти, двойную камеру в 12 мегапикселей и батарею 3300 мАч. На смартфоне будет 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18 : 9.

Корейский гигант представит новый флагман 23 августа в Нью-Йорке.
Ссылка:
просмотров: 40
Версия для печати
Материалы по теме
Срок выхода нового iPhone под угрозой из-за проблем с поставкой деталей
LG выпустила смартфон Q8
Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом
iPhone 8 будет сканировать лицо и глаза вместо пальца
Meizu выпустила бюджетный смартфон всего за $100
Мобильный телефон, способный работать без аккумулятора, придумали ученые
Западные инсайдеры опубликовали видео нового iPhone 8
Создан оригинальный способ защитить iPhone от кражи
Революционную камеру для смартфонов создали американские ученые
Google «убьет» старые смартфоны 30 июня
Популярные новости
Новый вирус заразил сотни бесплатных приложений из&nbsp;Google Play Новый вирус заразил сотни бесплатных приложений из Google Play
Adobe &laquo;убьет&raquo; Flash Player в&nbsp;2020 году Adobe «убьет» Flash Player в 2020 году
Срок выхода нового iPhone под угрозой из-за проблем с&nbsp;поставкой деталей Срок выхода нового iPhone под угрозой из-за проблем с поставкой деталей
Microsoft не&nbsp;будет &laquo;убивать&raquo; Paint Microsoft не будет «убивать» Paint
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! + TV&raquo;&nbsp;&mdash; все включено для вашего отдыха «Переходи на О! + TV» — все включено для вашего отдыха
Врач-диетолог из&nbsp;Москвы рассказала бишкекчанам о&nbsp;сбалансированном питании Врач-диетолог из Москвы рассказала бишкекчанам о сбалансированном питании
Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О! Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О!
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo;: Бeзoпaснoсть в&nbsp;приoритeтe «Гaзпрoм нeфть Aзия»: Бeзoпaснoсть в приoритeтe