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Техноблог

WhatsApp тестирует разноцветные текстовые статусы

WhatsApp начал тестировать цветные статусы. Сначала такая опция появилась у пользователей Facebook на Android, затем распространилась на остальные платформы, а теперь дошла и до мессенджера, написал theRunet.

Доступ к новой функции есть у некоторых пользователей бета-версии 2.17.291 на Android. Однако она появилась не у всех, это зависит от сервера. Чтобы сменить иконку с фото на текстовое сообщение, нужно перейти на вкладку со статусами и нажать на карандаш внизу справа.

После можно ввести сам текст, добавить к нему эмодзи, выбрать шрифт и цвет фона. После нажатия зеленой кнопки с самолетом открывается окно с готовым статусом (справа). Иконка с текстом появится на месте статуса с фотографией.

WhatsApp представил исчезающие статусы почти полгода назад. Пользователи могут рассказать друзьям о том, чем они занимаются, опубликовав фото; изображения автоматически исчезают через 24 часа. В марте в мессенджер вернулись текстовые статусы.
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