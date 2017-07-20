Amazon запустила собственную социальную сеть Spark

Компания Amazon запустила собственную социальную сеть под названием Spark. Об этом со ссылкой на Reuters сообщил РБК. Сервис будет ориентирован на совершение покупок на базе интернет-компании. Spark доступен в приложении Amazon для iPhone.

В Spark пользователи смогут обмениваться описаниями товаров, выбирать понравившиеся и комментировать их. Также клиенты Amazon смогут оставлять отзывы о своих покупках и опыте их использования.