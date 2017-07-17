В Сети появилось фотореалистичное изображение Rolls-Royce Phantom 2050 года

В Сети появилось фотореалистичное изображение (рендер) Rolls-Royce Phantom 2050 года. Об этом сообщает Carscoops.

Дизайнеры опубликовали рендер Rolls-Royce Phantom 2050 года. По мнению экспертов, именно так через 32 года будет выглядеть роскошный автомобиль. Среди узнаваемых деталей Rolls-Royce Phantom – передняя часть с прямыми решетками, тонкими фарами и двухцветной поверхностью.Как рассказал сам художник Мэтью Парсон, опубликовавший фото, «собрать» такую модель его вдохновил концепт Vision Next 100 Concept, который дебютировал в 2016 году на мероприятии в честь 100-летия BMW Group.В следующем поколении Phantom эксперты ждут 6,75-литровый V12 большей мощности и улучшенной экономичности. Предположительно, новая генерация появится в современном дизайне экстерьера и салона уже в 2018 году.