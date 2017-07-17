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Техноблог

В Сети появилось фотореалистичное изображение Rolls-Royce Phantom 2050 года
В Сети появилось фотореалистичное изображение (рендер) Rolls-Royce Phantom 2050 года. Об этом сообщает Carscoops.
 

Дизайнеры опубликовали рендер Rolls-Royce Phantom 2050 года. По мнению экспертов, именно так через 32 года будет выглядеть роскошный автомобиль. Среди узнаваемых деталей Rolls-Royce Phantom –  передняя часть с прямыми решетками, тонкими фарами и двухцветной поверхностью.

Как рассказал сам художник Мэтью Парсон, опубликовавший фото, «собрать» такую модель его вдохновил концепт Vision Next 100 Concept, который дебютировал в 2016 году на мероприятии в честь 100-летия BMW Group.

В следующем поколении Phantom эксперты ждут 6,75-литровый V12 большей мощности и улучшенной экономичности. Предположительно, новая генерация появится в современном дизайне экстерьера и салона уже в 2018 году.
 
 
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