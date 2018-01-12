Самые безопасные автомобили 2017 года назвали европейские эксперты

Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) назвала самые безопасные автомобили 2017 года. Отчет опубликовали на официальном сайте организации.

По его данным, эксперты выбирали в шести разных категориях, так как невозможно оценивать автомобили разных классов с точки зрения безопасности.

При составлении рейтинга учитывалась степень безопасности взрослых и детей, пешеходов, а также система «активной безопасности», которая подразумевает совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля.

В 2017 году организация провела краш-тесты 70 моделей автомобилей.

В представительском классе самым безопасным эксперты признали. Степень защищенности взрослых пассажиров эксперты оценили в 96 процентов, детей и пешеходов — в 85, а «активную безопасность» — в 82 процента.

В категории «компактный кроссовер» лучше всех проявил себя Volvo XC60. Эксперты оценили степень защищенности взрослых пассажиров в 98 процентов, детей — в 87 процентов, пешеходов — в 76, систему «активной безопасности» — в 95 процентов.

В категории «мини-кроссовер» самым безопасным призналиПо данным краш-тестов степень защищенности взрослых пассажиров модели оценили в 96, детей — в 87, пешеходов — в 79 процентов, «активную безопасность» — в 71 процент.

В В-классе (небольшие автомобили) лидерство отдали Volkswagen Polo. Эксперты высоко оценили степень безопасности взрослых, детей и пешеходов (96, 85 и 76 процентов), однако система «активной безопасности» автомобиля получила лишь 59 процентов.

В категории «компакт-вэн» самым безопасным признали. Степень защищенности взрослых пассажиров данной модели оценили в 85 процентов, детей — в 84 процента. Низкие оценки получили степень безопасности пешеходов и система «активной безопасности» — 62 и 57 процентов.

В категории «малый семейный автомобиль» самыми безопасными эксперты признали сразу две модели от Subaru — Impreza и XV. Степень защищенности взрослых пассажиров в Subaru Impreza оценена в 94 процента, детей — в 89, пешеходов — в 82 процента, система «активной безопасности» получила лишь 68 процентов.

Единственным отличием Subaru XV от собрата Impreza стал показатель степени защищенности пешеходов — 84 процента.