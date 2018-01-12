Самые безопасные автомобили 2017 года назвали европейские эксперты

Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) назвала самые безопасные автомобили 2017 года. Отчет опубликовали на официальном сайте организации.
По его данным, эксперты выбирали в шести разных категориях, так как невозможно оценивать автомобили разных классов с точки зрения безопасности.
При составлении рейтинга учитывалась степень безопасности взрослых и детей, пешеходов, а также система «активной безопасности», которая подразумевает совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля.
В 2017 году организация провела краш-тесты 70 моделей автомобилей.
В категории «компактный кроссовер» лучше всех проявил себя Volvo XC60. Эксперты оценили степень защищенности взрослых пассажиров в 98 процентов, детей — в 87 процентов, пешеходов — в 76, систему «активной безопасности» — в 95 процентов.
В В-классе (небольшие автомобили) лидерство отдали Volkswagen Polo. Эксперты высоко оценили степень безопасности взрослых, детей и пешеходов (96, 85 и 76 процентов), однако система «активной безопасности» автомобиля получила лишь 59 процентов.
В категории «малый семейный автомобиль» самыми безопасными эксперты признали сразу две модели от Subaru — Impreza и XV. Степень защищенности взрослых пассажиров в Subaru Impreza оценена в 94 процента, детей — в 89, пешеходов — в 82 процента, система «активной безопасности» получила лишь 68 процентов.