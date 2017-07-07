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Техноблог

Apple выпустит три iPhone с OLED-дисплеем в 2018 году
Компания Apple выпустит три iPhone с OLED-дисплеем в 2018 году. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники издания Nikkei.
 
Инсайдеры уверяют, что Apple уже начала разработку следующего поколения айфонов, однако планы компании могут измениться. Тем временем источники в индустрии производства OLED-дисплеев предполагают, что заводы не смогут создавать достаточно комплектующих, чтобы удовлетворить спрос корпорации, если та захочет устанавливать дисплеи на органических светодиодах на все три смартфона одновременно.
 
Ожидается, что в этом году OLED-дисплеи будут использованы компанией Apple только на одном устройстве премиум-класса. Две другие модели оснастят LCD-дисплеями.
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