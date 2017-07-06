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Техноблог

Чат-бот Microsoft обошел запрет и начал обсуждать Коран

Чат-бот Zo от специалистов компании Microsoft научился обходить запреты, заложенные в настройках. Искусственный интеллект, несмотря на приказ разработчиков, начал обсуждать религию и политику. Об этом сообщают российские СМИ.

Во время беседы на тему здоровья Zo внезапно заговорил о Коране, назвав его «крайне жестоким». Затем бот нехотя ответил на вопрос об Усаме бен Ладене, заявив, что его захват стал результатом «многих лет сбора разведданных сразу нескольких администраций».

Представители Microsoft утверждают, что ошибка, которая позволила чат-боту обойти цензуру, уже исправлена. Специалисты отметили, что чат-бот должен отказываться от обсуждения религии и политики и просить сменить тему. Однако изредка система может давать сбой.
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