Музыкальный сервис TrackID закроют в сентябре

Южнокорейская компания Sony откажется от поддержки приложения TrackID, помогающего распознавать музыкальные композиции. Об этом сообщили российские СМИ.

Пользователи TrackID получили уведомление, в котором сказано, что 15 сентября сервис прекратит свою работу.

Некоторые эксперты предположили, что поддержка TrackID требует от Sony хранения слишком большого количества данных, заключения множества музыкальных сделок и постоянного обслуживания, а компания не может себе этого позволить.

Специалисты утверждают, что пользователи TrackID лишатся всех данных, которые хранились в приложении.

Для того чтобы не потерять любимые песни и плейлисты, рекомендуется вручную скопировать их в другой музыкальный сервис.