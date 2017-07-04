19:57
+35
USD 69.37
EUR 78.93
RUB 1.18
Техноблог

Музыкальный сервис TrackID закроют в сентябре

Южнокорейская компания Sony откажется от поддержки приложения TrackID, помогающего распознавать музыкальные композиции. Об этом сообщили российские СМИ.

Пользователи TrackID получили уведомление, в котором сказано, что 15 сентября сервис прекратит свою работу.

Некоторые эксперты предположили, что поддержка TrackID требует от Sony хранения слишком большого количества данных, заключения множества музыкальных сделок и постоянного обслуживания, а компания не может себе этого позволить.

Специалисты утверждают, что пользователи TrackID лишатся всех данных, которые хранились в приложении.

Для того чтобы не потерять любимые песни и плейлисты, рекомендуется вручную скопировать их в другой музыкальный сервис.
Ссылка:
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
Sony сняла короткометражный фильм с помощью своего флагманского смартфона
Специалисты Google, Apple и Facebook обучат IT-предпринимателей Бишкека
Sony выпустила гигантскую «читалку» за $700
Telegram официально запустил аудиозвонки для Android и iOS
Sony представила стильный смартфон Xperia L1
«Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
В Viber появились секретные сообщения
Новый прибор для подзарядки гаджетов - ручной генератор энергии
Популярные новости
Мобильный телефон, способный работать без аккумулятора, придумали ученые Мобильный телефон, способный работать без аккумулятора, придумали ученые
Создан оригинальный способ защитить iPhone от&nbsp;кражи Создан оригинальный способ защитить iPhone от кражи
Западные инсайдеры опубликовали видео нового iPhone 8 Западные инсайдеры опубликовали видео нового iPhone 8
Ученые из&nbsp;NASA сфотографировали на&nbsp;Марсе &laquo;Ниагарский водопад&raquo; Ученые из NASA сфотографировали на Марсе «Ниагарский водопад»
Бизнес
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017
&laquo;Росинбанку&raquo; 4 года! «Росинбанку» 4 года!