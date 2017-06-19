Телевизоры-картины Samsung Frame поступили в продажу по цене в $2 тысячи

Samsung продемонстрировала телевизор The Frame, напоминающий картину в рамке на стене квартиры, на выставке CES 2017. Стало известно, что новинка поступила в продажу и ее можно приобрести на сайте Samsung.com.

The Frame компания позиционирует как уникальное устройство и не имеющий аналогов предмет искусства, который преобразит любой интерьер. В отличие от обычного телевизора, представляющего собой темный экран после выключения, The Frame превращается в произведение искусства, позволяя выбрать изображения различных художественных шедевров.

Компания создала для The Frame большой выбор художественных заставок — более 100 изображений в различных жанрах, включая пейзажи, архитектуру, дикую природу, рисунки.

Фото Samsung. Доступен выбор различных рамок панели или дополнительная подставка-тренога

Стоимость The Frame стартует с $1999 для 55-дюймовой версии, в то время как 65-дюймовая модель обойдется в $2799. Покупатель может выбрать цвет и материал рамки по своему вкусу. Это дополнительно еще $200–250 в зависимости от материала и размера диагонали телевизора. Пользователи будут иметь доступ к 100 картинам и фотографиям 37 художников и фотографов, которыми можно любоваться, когда телевизор выключен. Будет обеспечен доступ к сайту Art Store, где можно приобрести другие художественные работы.