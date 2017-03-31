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Техноблог

Telegram официально запустил аудиозвонки для Android и iOS

Для пользователей из Европы в мессенджере Telegram появились аудиозвонки. Функция работает в приложении для Android и iOS, разговоры защищены шифрованием end-to-end. Об этом сообщилт портал iGuides.ru.

Отмечено, чтобы убедиться в том, что вызываемый абонент именно тот, за кого себя выдает, в ходе разговора собеседники могут сравнить друг с другом emoji-ключи. Остальные страны и регионы смогут совершать аудиозвонки немного позже.

iGuides.ru
Фото iGuides.ru. Emoji-ключи.

Дополнительно к звонкам в новой версии Telegram появилась возможность настраивать степень сжатия видео, которым вы хотите поделиться. Для совершения звонка используется соединение peer-to-peer, что позволит слышать голоса в отличном качестве и минимизировать расход трафика.

В настройках приложения есть возможность запретить все входящие вызовы или установить список пользователей, которые не смогут вам дозвониться.

Также появились настройки входящего и исходящего интернет-трафика для аудиозвонков. Появятся ли групповые разговоры, неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/48470/
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