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Общество

В одном из каньонов Казахстана обнаружили таинственный монолит

В Казахстане в Чарынском каньоне обнаружили таинственный монолит, схожий с теми, что ранее находили в США и Румынии. Об этом пишут СМИ Казахстана.

Отмечается, что загадочный объект появился в каньоне на прошлой неделе. Более того, как уверяют авторы статьи, треугольную металлическую призму можно наблюдать из космоса. Рядом с ней неизвестные оставили надпись в виде слова «Zano».

из интернета
Фото из интернета. Монолит в Чарынском каньоне

Ранее похожие монолиты находили в Испании, США, Великобритании, Румынии и многих других странах. Однако наибольший резонанс вызвал обелиск в пустыне американского штата Юта, который простоял там несколько дней, а позже — исчез. У «странствующего монолита» есть несколько версий происхождения. Согласно одной из них, это арт-объект, отсылающий к «Космической одиссее 2001 года» Стэнли Кубрика. Однако точной версии их появления до сих пор не называлось.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199125/
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