Жутковатое кресло-скорпион для геймеров создала китайская компания

Китайская компания Cluven показала Cluven Scorpion IW-SK — игровую станцию в форме гигантского моторизованного скорпиона. Устройство предназначено для киберспортсменов, но оно имеет огромное количество настроек для комфортной работы и даже сна, пишет издание «Популярная механика».

На кончике хвоста гигантского скорпиона до трех 27-дюймовых мониторов или один сверхширокий 49-дюймовый дисплей. Компания утверждает, что кресло может раскладываться на 170 градусов. Угол и расстояние до монитора регулируют с помощью автоматизированного управления.

Функция «нулевой гравитации» создает ощущение невесомости тела. В кресло встроен массажер и система подогрева.

Шестиногая установка весит 120 килограммов . Ее длина — 1,65 метра , ширина — 1,19 метра , а высота в разложенном состоянии — более двух метров. Такой гигант займет значительную часть комнаты.

Фото www.cluvens.net. Кресло-скорпион для геймеров

Станция обойдется геймеру в $3 тысячи 299. Цена, как и дизайн устройства, может напугать, но в сравнении с аналогичным креслом от Acer, она невысокая. Predator Thronos Air на официальном сайте стоит $13 тысяч 999.