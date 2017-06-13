Ультраширокий 49-дюймовый монитор для геймеров выпустила компания Samsung

Компания Samsung выпустила широкоформатный геймерский монитор CHG90. Огромная 49-дюймовая QLED-панель выполнена с применением технологии квантовых точек (Quantum Dot), написал Engadget.

Как отмечается, монитор обладает разрешением 3840×1080 пикселей, соотношением сторон 32: 9 и 178-градусным углом обзора. Экран немного искривлен, время отклика не превышает одной миллисекунды, что очень важно для профессиональных геймеров. Новинка, сказали в Samsung, способна отображать свыше 1,07 миллиарда цветовых оттенков.

CHG90 обладает двумя портами USB 3.0 и поддерживает технологию AMD FreeSync 2-го поколения для адаптивного изменения частоты обновления экрана.

Также Samsung предлагает модель CHG70 со стандартным соотношением сторон 16: 9 размером 27 либо 32 дюйма . У нее те же параметры скорости, качества картинки и яркости, но разрешение ниже — 2560×1440.

Предзаказы на 49-дюймовый монитор уже открылись. В США его можно заказать на Amazon и Micro Center за $1499. 32-дюймовая версия продается за $699, а 27-дюймовая — за $599.