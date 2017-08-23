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Техноблог

Троян Joao охотится на пользователей онлайн-игр

ESET обнаружила новую вредоносную программу, нацеленную на геймеров. Троян Joao распространяется вместе с играми разработчика Aeria Games, доступными на неофициальных площадках, сообщил сайт антивирусной компании.

Как отмечается, Joao предназначен для загрузки и запуска в зараженной системе другого вредоносного кода. Троян имеет модульную архитектуру — специалисты ESET обнаружили компоненты для удаленного доступа, шпионажа и проведения DDoS-атак.

На момент исследования Joao распространялся вместе с клиентом популярной онлайн-игры Grand Fantasia. ESET заблокировала сайт, с которого осуществлялась загрузка зараженной версии игры, и сообщила об инциденте в компанию Aeria Games.

Фото ESET. Вредоносный файл mskdbe.dll в установочной папке игры Grand Fantasia.

Некоторые другие игры этого разработчика ранее также использовались для распространения вредоносных программ. Но в настоящее время сайты, раздающие троян, неактивны, либо опасный контент удален.

Троян Joao запускается на компьютере жертвы в фоновом режиме одновременно с игровым приложением, чтобы избежать подозрений пользователя. Инфицированная версия игры отличается только наличием «лишнего» файла mskdbe.dll в установочной папке.

После запуска Joao отправляет на удаленный сервер злоумышленников сведения о компьютере жертвы, включая имя устройства, версию операционной системы, информацию об учетной записи пользователя. Далее атакующие могут выбрать дополнительные компоненты трояна для установки в зараженной системе.

Чтобы избежать заражения Joao, ESET рекомендует геймерам:

  • загружать игры с официальных площадок;
  • устанавливать обновления, которые выпускают издатели игр;
  • использовать комплексное антивирусное решение и не выключать его во время игры.
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