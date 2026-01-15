19:53
Общество

Экипаж МКС впервые досрочно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon с участниками миссии Crew-11 успешно приводнился в ночь на 15 января в Тихом океане у берегов Сан-Диего, сообщило NASA.

В составе экипажа — астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финк, космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов и астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи. Они провели на Международной космической станции 165 суток.

Миссию Crew-11 впервые в истории NASA пришлось завершить досрочно из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа. Его личность не раскрывается.

О болезни одного из членов миссии стало известно 8 января, когда на МКС отменили запланированный выход в открытый космос.

Сейчас на борту МКС остались российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков (он стал командиром станции) и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Следующая миссия Crew-12 должна прибыть на станцию в середине февраля.
