Новая версия операционной системы Windows содержит важные функции

Новый вариант операционной системы Windows 11 будет обладать важными функциями, в том числе возможностью отключения нейросетевого ассистента Copilot. Об этом сообщает Neowin.

Версия 26H1 выйдет в первом квартале 2026 года. Она будет существенно отличаться от 25H1, поскольку создана на базе новой платформы.

26H1 получит больше инструментов искусственного интеллекта, которые встроены в различные компоненты операционной системы. Появится возможность быстро делиться данными между приложениями Word и Outlook. Обновленное диалоговое окно «Выполнить» предназначено для расширенных операций с настройками и новых быстрых команд.

По словам источников издания, в ОС впервые можно будет удалить Copilot. Такую возможность получат администраторы на управляемых компьютерах с корпоративной лицензией Windows 11.

Новая версия ОС в первую очередь предназначена для адаптированных с ИИ компьютеров, оснащенных процессором Qualcomm Snapdragon X2.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/357661/
