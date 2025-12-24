Samsung выпустит квадратный смартфон — новый Galaxy Z Fold с экраном в формате 4:3. Об этом сообщило издание ETNews.

Фото ETNews

Уточняется, что корпорация планирует расширить линейку складных смартфонов в 2026 году моделью Galaxy Z Fold с увеличенной шириной корпуса для конкуренции с iPhone Fold.

По данным источников издания, устройство получит внутренний дисплей с соотношением сторон 4:3. По слухам, такой же формат экрана рассматривает Apple для своей первой складной модели, что делает новый Z Fold прямым ответом на будущий продукт конкурента. В отличие от текущих моделей серии, включая Z Fold7, где используется близкий к квадратному экран, новая версия будет заметно шире и ближе по формату к планшетам.

При этом Samsung не намерена отказываться от основной линейки складных смартфонов. По информации ETNews, выпуск стандартного Galaxy Z Fold8 остается в планах компании.

В 2026 году Samsung может одновременно представить сразу три складных устройства: новые поколения Galaxy Z Fold и Z Flip, а также дополнительную модель Z Fold с широким экраном, которая будет рассчитана на другой сценарий использования.