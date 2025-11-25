19:33
Кыргызские ученые создали ИИ мирового уровня для мониторинга растений

В одном из ведущих мировых научных издательств Springer Nature опубликовало новое исследование, созданное группой кыргызских ученых под руководством профессора Дмитрия Михайлова из Кыргызского национального университета (КНУ). Проект выполнен при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и активно обсуждается как технологический прорыв для систем мониторинга растений по всему миру.

Уникальный метод: спектральные «подписи»

Работа основана на уникальном ландшафте Кыргызстана. Горная местность страны выбрана в качестве идеальной площадки для тестирования. Здесь исследователи смогли обучить искусственный интеллект (ИИ) распознавать растения в условиях, где традиционные методы наблюдения практически бессильны.

Ученые нашли другой подход. Вместо визуального анализа они научили ИИ определять растения по спектральному следу — тому, как разные культуры отражают солнечный свет. Многие из них оставляют особые спектральные «подписи», незаметные человеческому глазу, но ярко выделяющиеся в узких диапазонах спутниковой съемки.

Команда собрала многолетний архив спутниковых данных, дополнила его полевыми измерениями и эталонными образцами UNODC. На этой базе создан набор данных, который позволил научить систему распознавать различные культуры с высокой точностью.

Универсальность и практическое внедрение

Главное достижение разработки заключается в ее универсальности. Если система уверенно работает в условиях высокогорья, резкой смены климата и плотной растительности Кыргызстана, она будет эффективна и в других регионах мира. Метод легко адаптируется к Африке, Южной Америке, Средиземноморью и другим зонам с повышенными рисками незаконных посадок, например, каннабиса.

Публикация в Springer Nature подтверждает растущее значение Центральной Азии как региона, генерирующего новые технологические решения.

Практическим внедрением результата данной работы в части распознавания сельхозкультур заинтересовалось Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Разработка кыргызских ученых совместно с UNODC может стать основой для новой глобальной практики мониторинга.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/352204/
просмотров: 265
