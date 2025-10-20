Х готовится к запуску платформы для торговли уникальными именами пользователей

Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X (бывший Twitter) готовится к запуску собственной платформы для торговли уникальными именами пользователей, аналогичной уже существующему сервису у Telegram.

В X появился специальный верифицированный профиль Handle Marketplace, который и анонсировал скорый старт этой площадки. На ней пользователи смогут претендовать на ранее занятые, но ныне неактивные юзернеймы.

На данный момент эта функция уже доступна для подписчиков уровня Premium Businesses Full Access. После полномасштабного развертывания сервис станет доступен и для пользователей с подпиской Premium+, которые смогут запросить желаемое имя без дополнительных финансовых затрат.

Определение того, кому будут переданы «наиболее редкие» имена, будет зависеть от ряда критериев активности претендентов, включая охваты публикаций, частоту постинга и другие метрики. Важно отметить, что если пользователь решит отменить свою подписку Premium+, он потеряет право на юзернейм, полученный через этот механизм, и вернется к своему прежнему псевдониму.

Данный шаг X повторяет инициативу, уже реализованную в мессенджере Telegram. Там аналогичный инструмент под названием Fragment, запущенный еще 27 октября 2022 года, позволяет проводить сделки между самими пользователями с использованием криптовалюты Ton, а права собственности на имя фиксируются в блокчейне.