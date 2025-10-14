00:02
Техноблог

Низкий спрос. Xiaomi отменила выход сразу двух смартфонов

Китайский технологический гигант Xiaomi, по всей видимости, отменил разработку следующих поколений двух своих заметных линеек: Mix Flip и Civi. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Согласно утечке данных, преемники устройств, которые должны были выйти в 2026 году, скорее всего, не будут запущены в производство из-за неудовлетворительных продаж текущих версий.

Инсайдер сообщил, что Xiaomi приостановила разработку нового поколения как одного из своих небольших складных телефонов, так и одной из моделей среднего ценового сегмента. Причиной такого решения названы слабые показатели продаж актуальных устройств.

Предполагается, что речь идет о Xiaomi Mix Flip 3 и Xiaomi Civi 6.

Ранее Xiaomi уже демонстрировала осторожность в отношении складных устройств: в прошлом году компания выпустила в Китае складной телефон в стиле книги Mix Fold 4, но отказалась от выпуска Mix Fold 5 в текущем году.

Эксперты считают, что складной телефон Mix Flip 2 (первый вертикальный складной аппарат компании) не смог добиться хороших продаж, несмотря на премиальный дизайн и конкурентоспособную цену. Та же проблема коснулась и Civi 5.
