В Китае провели испытания самого мощного в мире летающего ветрогенератора

В Китае провели успешный испытательный полет мощнейшего в мире летающего ветрогенератора модели S1500. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

South China Morning Post
Фото South China Morning Post

S1500 — это воздушная электростанция размером, сопоставимым с баскетбольной площадкой, и высотой 13-этажного здания. Она способна вырабатывать мощность до 1 мегаватта. В отличие от традиционных наземных ветряных турбин, S1500 поднимается в небо с помощью гелиевых оболочек и передает энергию через сверхпрочные кабели.

«Наша цель — сделать воздушные ветровые турбины важной частью доступной чистой энергетики, а также предоставить миру китайское решение для глобального энергетического перехода», — сказал гендиректор Sawes Energy Technology Дунь Тяньжуй.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/345184/
