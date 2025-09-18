Детскую версию ChatGPT для несовершеннолетних пользователей запустит OpenAI

Компания OpenAI объявила о планах запустить специализированную версию чат-бота ChatGPT, предназначенную для пользователей младше 18 лет. Она будет включать функции родительского контроля, сообщает CNBC.

Инициатива направлена на усиление мер безопасности для подростков, использующих искусственный интеллект (ИИ).

Отмечается, что при идентификации пользователя как несовершеннолетнего он будет автоматически перенаправлен на соответствующую версию ChatGPT. Эта версия будет блокировать графический и сексуальный контент, а в редких случаях сильного эмоционального дистресса предусмотрена возможность привлечения правоохранительных органов.

Компания также разрабатывает технологию для более точного определения возраста пользователя. Если новая система не сможет точно определить возраст человека, она будет переключаться на режим для пользователей младше 18 лет.

Обновления безопасности следуют за недавним расследованием Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая изучает, как чат-боты с ИИ, такие как ChatGPT, потенциально могут негативно влиять на детей и подростков.