23:44
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Техноблог

Детскую версию ChatGPT для несовершеннолетних пользователей запустит OpenAI

Компания OpenAI объявила о планах запустить специализированную версию чат-бота ChatGPT, предназначенную для пользователей младше 18 лет. Она будет включать функции родительского контроля, сообщает CNBC.

Инициатива направлена на усиление мер безопасности для подростков, использующих искусственный интеллект (ИИ).

Отмечается, что при идентификации пользователя как несовершеннолетнего он будет автоматически перенаправлен на соответствующую версию ChatGPT. Эта версия будет блокировать графический и сексуальный контент, а в редких случаях сильного эмоционального дистресса предусмотрена возможность привлечения правоохранительных органов.

Компания также разрабатывает технологию для более точного определения возраста пользователя. Если новая система не сможет точно определить возраст человека, она будет переключаться на режим для пользователей младше 18 лет.

Обновления безопасности следуют за недавним расследованием Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая изучает, как чат-боты с ИИ, такие как ChatGPT, потенциально могут негативно влиять на детей и подростков.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/343931/
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
Чат-бот Google обошел ChatGPT и стал самым скачиваемым приложением на iPhone
Доступ к образованию лиц с инвалидностью в КР все еще остается проблемой
Чужих детей не бывает, не будьте равнодушными — Асель Чынбаева
В КР более 99 процентов детей обеспечены свидетельствами о рождении
В Кыргызстане нужна целевая подготовка детских нейрохирургов — НЦОМиД
Задержание матери, подозреваемой в убийстве двух детей: что известно о семье
Nokia представила защищенный смартфон для чиновников, спецслужб и военных
Как укрепить иммунитет ребенка, рассказали медики
В Чуйской области задержана женщина по подозрению в убийстве своих детей
Sony выпустила мобильное приложение для удаленного родительского контроля на PS5
Популярные новости
На&nbsp;страже ИИ. В&nbsp;аэропорту Дубая полностью отменят досмотр ноутбуков и&nbsp;жидкостей На страже ИИ. В аэропорту Дубая полностью отменят досмотр ноутбуков и жидкостей
Масштабные увольнения прошли в&nbsp;компании миллиардера Илона Маска Масштабные увольнения прошли в компании миллиардера Илона Маска
Компания Neuralink Илона Маска чипировала 12&nbsp;пациентов Компания Neuralink Илона Маска чипировала 12 пациентов
Три стартапа из&nbsp;КР стали победителями Unicorn from&nbsp;KG: едут в&nbsp;Кремниевую долину Три стартапа из КР стали победителями Unicorn from KG: едут в Кремниевую долину
Бизнес
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
18 сентября, четверг
23:36
Детскую версию ChatGPT для несовершеннолетних пользователей запустит OpenAI Детскую версию ChatGPT для несовершеннолетних пользоват...
23:14
Аномальным по количеству осадков стал 2024 год — ООН
22:40
Президент России предложил подумать над отменой патентов для мигрантов
22:20
Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА
22:02
Как в Гарри Поттере. Банкет в честь визита Дональда Трампа в Великобританию