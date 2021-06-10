Первый чипированный кыргызстанец о том, зачем он это сделал

В Кыргызстане произошло событие, о котором сторонникам теорий заговоров и мирового правительства лучше и не знать.

Пока одни боялись прививаться от COVID-19, думая, что вместе с вакциной им введут под кожу чип, в республике появился первый по-настоящему чипированный человек. Сделал он это по собственному выбору. Забегая вперед, скажем, что с вакцинированием эта имплантация никак не связана.

Переживший необычную процедуру житель Бишкека согласился рассказать 24.kg о своем опыте, но только при условии полной анонимности.

Фото 24.kg. Имплантированный под кожу чип практически незаметен

— Ты решился вживить себе под кожу чип, но не хочешь называть имени. Почему?

— Потому что в определенных кругах я человек достаточно известный. Учитывая, какие заблуждения и предрассудки гуляют у нас в обществе по поводу чипов и чипирования, такая популярность мне не нужна. Но пережитый опыт считаю интересным и готов им поделиться.

— Начнем с вопроса, которым, полагаю, зададутся многие. Как ты до этого додумался?

— Идея вживить себе под кожу чип появилась у меня два года назад. Долго вынашивал ее и в феврале наконец-то решился. Во-первых, это удобно и современно. Мы обросли цифровыми технологиями настолько, что 80 процентов места в портмоне занимают не деньги, а платежные и скидочные карты. Карманы набиты ключ-картами от подъездов, лифтов и офисов.

Фото 24.kg. Необходимый для имплантации набор

Во-вторых, биохакинг — популярное в мире движение. Зачем носить с собой что-то, что можно потерять, или что-то, что у тебя могут украсть, когда есть элементарный чип, который способен заменить собой уйму вещей?

— Что собой представляет вживляемый чип?

— Это устройство длиной 14 миллиметров с независимой памятью и небольшой антенной. Мой чип поддерживает два стандарта передачи данных — NFC и RFID. Заказал его на специализированном сайте. Комплект с чипом, шприцем, стерильными инструментами и материалами для проведения имплантации обошелся мне в $89,9.

Фото из интернета. Так выглядит вживляемый чип

— Куда и как ты его себе вживлял?

— Есть те, кто самостоятельно имплантирует чипы, но я не настолько в себе уверен. Поначалу обратился к хирургу в частную клинику. Не повезло. Человек оказался религиозным и проводить процедуру отказался наотрез. Сказал, что это расходится с его религиозными убеждениями. К слову, это был пластический хирург. Странно, что увеличение груди или губ с его религиозными взглядами не расходится, а вот имплантация чипов — грех.

— Пришлось вживлять чип самому?

— Нет, я обратился к мастеру в пирсинг-салон. Имплантировать решили в правую руку в тыльную сторону ладони между большим и указательным пальцами. Место выбрано не случайно. Эту часть руки сложнее всего травмировать при падении. В мировой практике это стандартное место для чипирования.

Для мастера пирсинга это был новый опыт. Ей было безумно интересно, и она с удовольствием согласилась помочь. Вместе с подготовкой на имплантацию ушло около 30 минут. Сам чип вводили под кожу не больше минуты. Было больно, но терпимо.

— И как теперь ты реагируешь на вышки 5G? Чувствуешь контроль мирового правительства?

— Это бред сивой кобылы (смеется). Чип бесконтактный, он способен принимать и передавать информацию на расстоянии буквально двух сантиметров. Элементарно. Вот вы подошли к домофону. Поднесли чип к считывающему устройству. Оно среагировало и открыло вам дверь. Так и тут. То есть ни с какой вышки сотовой связи передать что-либо вам на чип под кожу не удастся. Вы же не можете, сидя у себя на работе, открыть чипом дверь домашнего подъезда.

— Сторонники теории заговоров пытаются найти у себя чипы под кожей с помощью магнитов. А настоящие чипы магнитятся?

— Нет, они не магнитятся. Чип прозрачен для МРТ-аппаратов, виден только на рентгене. На него не реагируют даже рамки в аэропортах.

Фото из интернета. Чип виден только на рентгене

— Какие плюсы от имплантата ты уже ощутил?

— С его помощью я могу разблокировать свой рабочий компьютер или смартфон. Никто, кроме меня, этого сделать не сможет. Могу хранить в нем различную информацию, любые пароли, в том числе от электронных кошельков. С его помощью могу не только открывать двери, но заводить автомобиль через специальный модуль зажигания. Это же лучшая противоугонная система!

К сожалению, в Кыргызстане нельзя расплачиваться с помощью подкожных чипов. Банковская система пока этого не позволяет. Можно запрограммировать в него карту проезда общественного транспорта, но я ей не пользуюсь. Можно вшить в чип собственную визитку с нужными тебе данными. Вариантов множество.

— Технологии не стоят на месте. Что будешь делать, когда чип устареет?

— Он устареет не скоро, лет через пять или десять. Достать подкожный имплант даже для молодого хирурга — вопрос одной минуты. В будущем думаю установить еще один чип с диодом, чтобы он светился под кожей в момент использования. В левую руку вживлю чип для общественной информации, правую оставлю для личных данных.