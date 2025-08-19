Китай стал мировым лидером в развитии цифровой инфраструктуры, вычислительных мощностей и искусственного интеллекта. Об этом сообщает Национальное управление данных КНР.

Отмечается, что стране принадлежит около 60 процентов патентов в этой сфере. С 2020 года национальные доходы от реализации программного обеспечения выросли на 80 процентов. Внедрение интеллектуальных технологий ускоряет модернизацию китайской промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Фото иллюстративное

«Инвестиции в цифровую инфраструктуру сформировали огромный рыночный спрос. Они стимулируют инновации и поддерживают новые бизнес-модели», — сказал глава Национального управления данных Лю Лэхун.

На данный момент в Китае насчитывается свыше 10 тысяч «умных» заводов и фабрик, а 80 процентов отраслей используют интеллектуальное производство.

«Особенно быстро растет сектор умного медицинского обслуживания. В свою очередь цифровая система социального страхования охватила уже более миллиарда человек», — отметил замглавы Государственного управления данных КНР Чэнь Жунхуэй.

Строительство цифрового Китая оказывает серьезное влияние на развитие всей страны, подчеркнули в ведомстве.