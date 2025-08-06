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Техноблог

В США компьютерные чипы хотят оснастить системами отслеживания местоположения

В США компьютерные чипы хотят оснастить системами отслеживания местоположения. Таким образом планируется бороться с контрабандой в Китай. Об этом сообщает Bloomberg 

Согласно плану Дональда Трампа сделать Америку великой ИИ державой, в будущем чипы, необходимые для работы генеративных моделей, доработают. Это позволит отслеживать их перемещение по миру и воспрепятствует незаконному обороту.

Сейчас ведутся дискуссии о том, какие программные или физические изменения можно внести в сами чипы, чтобы улучшить отслеживание местоположения, сказал  заместитель помощника президента США в управлении по научно-технической политике Белого дома Майкл Крациос.

Для урегулирования возможных последствий правительство КНР на прошлой неделе вызвало на разговор представителей Nvidia — крупнейшего разработчика графических процессоров. Они заверили, что их продукт надежно защищен от взлома и не будет представлять опасности ни для пользователя, ни для государства.

Эксперты полагают, что у США есть причины беспокоиться о возросших масштабах контрабанды графических процессоров. Так, по данным FT, в то время когда Трамп наложил запрет на экспорт, в Китай было нелегально продано чипов на $1 миллиард.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/338637/
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