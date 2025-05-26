Соцсети вызывают депрессию: ученые это подтвердили

Активное использование соцсетей способствует развитию депрессивных симптомов у детей, а не наоборот. Об этом говорится в новом исследовании ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, пишет @hi-tech.

Данное открытие стало результатом трех лет наблюдения за почти 12 тысячами детей в возрасте от 9 до 13 лет. Согласно полученным данным, за три года среднее время, которое дети тратили на социальные сети, выросло с 7 до 73 минут в день, а частота депрессивных симптомов у тех же детей увеличилась на 35 процентов.

Полученные нами результаты указывают на то, что именно более интенсивное использование соцсетей способствует развитию депрессии. автор работы, доктор медицинских наук и доцент кафедры педиатрии UCSF Джейсон Нагата.

Он добавил, что родителям важно не просто ограничивать экранное время, а строить открытый и ненавязчивый диалог с детьми о цифровых привычках, подавая им личный пример.

Почему же соцсети настолько негативно влияют на психику? Среди возможных причин ученые выделяют кибербуллинг и нарушения сна, которые возникают из-за использования гаджетов в вечернее и ночное время.

В другом исследовании Нагаты подробно рассматривалось влияние онлайн-травли на поведение подростков. Согласно этим данным, дети 11−12 лет, ставшие жертвами кибербуллинга, в 2,62 раза чаще задумываются о самоубийстве или пытаются его совершить спустя год. Более того, такие дети в разы чаще начинают экспериментировать с психоактивными веществами: марихуаной, никотином и алкоголем.

Джейсон Нагата подчеркивает, что просто требовать от подростка «отложить телефон» обычно бессмысленно. Гораздо эффективнее совместно выстраивать осознанное и ответственное отношение к цифровой среде, начиная с самых младших лет и подавать чаду личный пример умеренного использования соцсетей. В эпоху, когда интернет прочно входит в повседневную жизнь уже с раннего возраста, именно поддержка и участие взрослых становятся залогом психологического благополучия нового поколения.