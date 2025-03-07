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Техноблог

Создан первый в мире компьютер на основе человеческих клеток

Австралийская компания Cortical Labs представила первый в мире коммерческий биокомпьютер CL1, в котором объединены нейроны человека и кремниевые чипы. Новая система обещает революцию в вычислениях, обучаясь быстрее традиционного искусственного интеллекта и потребляя меньше энергии, сообщает New Atlas.

Cortical Labs
Фото Cortical Labs. Создан первый в мире компьютер на основе человеческих клеток

CL1 основан на технологии синтетического биологического интеллекта. Внутри устройства живые нейроны, выращенные из плюрипотентных стволовых клеток, формируют органическую вычислительную сеть. Они размещены на электродной матрице, которая обеспечивает точное управление сигналами и позволяет системе адаптироваться в реальном времени.

Биокомпьютер помещен в специальный блок жизнеобеспечения с питательной средой, системой фильтрации и терморегуляцией. CL1 способен функционировать автономно без внешнего компьютера, что делает его более естественной альтернативой традиционным ИИ-системам.

Разработчики запустили первую серверную стойку из 30 таких блоков, а к концу года планируют вывести технологию на коммерческий рынок. Клиенты смогут либо арендовать удаленный доступ к биокомпьютеру через облачный сервис, либо приобрести устройство.

Эксперты считают, что CL1 открывает перспективы для медицины, фармацевтики и робототехники. Биокомпьютеры можно использовать для тестирования новых лекарств, моделирования нейродегенеративных заболеваний и создания адаптивного искусственного интеллекта.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/322027/
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