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Техноблог

Telegram начал тестировать функцию «Платные сообщения»

Telegram начал тестировать функцию «Платные сообщения». Об этом сообщает канал Telegram Info.

Пользователи стали замечать, что в мессенджере началось тестирование функции «Платные сообщения», которая будет доступна в личных и групповых чатах. После ее внедрения можно будет регулировать количество звезд, необходимых для отправки сообщений. Настройка платных сообщений будет доступна как в личных чатах, так и в группах в виде комментариев. Настройки платных сообщений могут варьироваться в зависимости от типа чата.

На данный момент функция доступна только некоторым пользователям на тестовом сервере Telegram, и подробная информация о других аспектах пока не разглашается.

Мессенджер Telegram появился в 2013 году. На протяжении многих лет его основатель и владелец Павел Дуров утверждал, что все функции приложения будут бесплатными. Однако в 2022-м запущена подписка Telegram Premium, которая должна была покрыть расходы на серверы приложения. Она открывает доступ к новым функциям и обеспечивает пользователям более высокую скорость загрузки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/321334/
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