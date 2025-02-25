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Техноблог

Xiaomi выпустит первый в истории компании ноутбук с искусственным интеллектом

Xiaomi выходит на рынок компьютеров с искусственным интеллектом. В ходе онлайн-трансляции, посвященной предстоящему смартфону Xiaomi 15 Ultra, президент компании Лу Вейбинг подтвердил, что Xiaomi готовится к выпуску своего первого ИИ-ноутбука, сообщает издание GizmoChina.

Официальное название новинки пока держится в секрете, но руководитель Xiaomi раскрыл одну из ключевых особенностей — в ней будет аккумулятор емкостью 99 Втч. Такой выбор батареи обусловлен желанием соответствовать ограничениям авиакомпаний на провоз электронной техники в ручной клади.

Анонс последовал за публикацией продукции Xiaomi Communications Technology и изображения упаковки нового ноутбука Redmi. Предположительно, речь идет о модели Redmi Book Pro 2025, которая, по слухам, будет, как предполагается, с процессором Intel Core Ultra 5, точная модель которого пока не называется.

Ожидается, что новый ноутбук будет тесно интегрирован с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS Smart Connect, обеспечивая бесшовное взаимодействие с экосистемой устройств компании, включая смартфоны, планшеты и устройства «умного» дома.

Помимо интеллектуальных функций, просочившиеся в сеть характеристики указывают на хорошие игровые возможности ноутбука. Он продемонстрировал среднюю частоту кадров 67 fps, с пиковыми значениями до 75 fps и минимальными — не ниже 59 fps. Эти показатели говорят об эффективной системе охлаждения и графическом процессоре, способном справляться с ресурсоемкими задачами.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/320962/
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