Торговые войны. Китай инициирует антимонопольное расследование против Google

Власти Китая инициировали антимонопольное расследование в отношении компании Google. Об этом заявило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Уточняется, что ведомство инициировало расследование в связи с тем, что «Google подозревается в нарушении антимонопольного закона Китая».

Ранее стало известно, что КНР ввела ответные торговые пошлины против продукции США.

Как отмечается, по решению Госсовета Китая пошлины в размере 15 процентов вводят на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов, в размере 10 процентов — на нефть и сельскохозяйственную технику.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против Канады, Мексики и КНР. В Оттаве и Мехико заявили об ответных тарифах.