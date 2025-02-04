13:30
USD 87.45
EUR 89.58
RUB 0.88
Техноблог

Торговые войны. Китай инициирует антимонопольное расследование против Google

Власти Китая инициировали антимонопольное расследование в отношении компании Google. Об этом заявило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Уточняется, что ведомство инициировало расследование в связи с тем, что «Google подозревается в нарушении антимонопольного закона Китая».

Ранее стало известно, что КНР ввела ответные торговые пошлины против продукции США.

Как отмечается, по решению Госсовета Китая пошлины в размере 15 процентов вводят на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов, в размере 10 процентов — на нефть и сельскохозяйственную технику.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против Канады, Мексики и КНР. В Оттаве и Мехико заявили об ответных тарифах.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/318856/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: Китай — ключевой торговый и стратегический партнер
Китай ввел ответные торговые пошлины против США
Торговые войны. США приостановят введение пошлин в отношении Канады
Китай подаст иск в ВТО против США из-за новых тарифов Дональда Трампа
Садыр Жапаров посетит Китай с государственным визитом с 4 по 7 февраля
В Китае мальчик бросил в канализацию фейерверк, это вызвало мощный взрыв
Сумма штрафа РФ к Google — дуодециллион рублей: это больше всего ВВП мира
Комиссия по госязыку разработала переводческую web-службу «Кыргыз котормо»
Китайское приложение DeepSeek возглавило топ по скачиванию в США
Данные Китая: торговля с Кыргызстаном выросла почти на $3 миллиарда в 2024 году
Популярные новости
Эксперты назвали лучшие смартфоны января Эксперты назвали лучшие смартфоны января
Digital Almaty&nbsp;&mdash; 2025. Призовой фонд битвы стартапов составил $60 тысяч Digital Almaty — 2025. Призовой фонд битвы стартапов составил $60 тысяч
Запрет на&nbsp;ввоз устройств спутниковой связи хотят ввести в&nbsp;Казахстане Запрет на ввоз устройств спутниковой связи хотят ввести в Казахстане
В&nbsp;Windows 11&nbsp;добавили поддержку iPhone через меню &laquo;Пуск&raquo; В Windows 11 добавили поддержку iPhone через меню «Пуск»
Бизнес
MegaPay отменил комиссии за&nbsp;оплату питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах MegaPay отменил комиссии за оплату питания и ремонта в детсадах
MBANK победил в&nbsp;престижном IT-конкурсе Project of&nbsp;the Year MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
В&nbsp;Оше завершился AI&nbsp;City Hackathon: победители получили призы от&nbsp;MEGA В Оше завершился AI City Hackathon: победители получили призы от MEGA
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;АО&nbsp;&laquo;НПК&raquo; (Казахстан) подписали меморандум ЗАО «МПЦ» (Кыргызстан) и АО «НПК» (Казахстан) подписали меморандум
4 февраля, вторник
13:11
В Бишкеке после падения со строящегося здания скончался 53-летний мужчина В Бишкеке после падения со строящегося здания скончался...
13:08
Садыр Жапаров: Китай — ключевой торговый и стратегический партнер
12:51
Инвесторов много, условий нет: депутат о необходимости развития промзон
12:51
Торговые войны. Китай инициирует антимонопольное расследование против Google
12:36
Люди оставляют под залог машины, не сумев расплатиться за той в ресторане