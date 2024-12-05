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Техноблог

SpaceX вывела первую группу Starlink для прямого подключения к телефонам

Аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту первые 20 спутников Starlink для прямого подключения к сотовым телефонам. Об этом сообщил ее владелец Илон Маск в соцсети Х.

По его словам, это позволит пользоваться связью в удаленных районах или при чрезвычайных ситуациях, когда повреждена наземная инфраструктура. Отмечается, что пропускная способность канала сейчас составляет около 10 мегабит в секунду, но будущие спутники планируется сделать более производительными.

Летом 2022 года SpaceX и оператор T-Mobile анонсировали проект по запуску спутникового интернета на смартфонах, заявив о планах запустить его в 2023-м. В рамках проекта разрабатывается система Direct to Cell, благодаря которой станет возможным прямое подключение телефонов без использования дополнительных устройств к сети спутников.

В октябре прошлого года технология временно разрешена для передачи экстренных сообщений после ураганов.

В конце ноября Федеральная комиссия по связи США наконец предоставила полное разрешение на использование Starlink.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/313275/
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