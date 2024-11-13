Казахстан планирует запустить свою первую ракету в космос. Запуск ракеты «Союз-5» в рамках проекта КПК «Байтерек» планируется на 2025 год. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Фото иллюстративное

По его словам, проект будет реализован для независимого доступа Казахстана в космос. Он отметил, что также подписан контракт на создание трех спутников для зондирования Земли. В Минцифры начали подготовку и к созданию нового спутника связи KazSat.

«Замена спутника KazSat-3 намечена на 2029 год, чтобы обеспечить стабильное функционирование сетей спутниковой связи и ТВ-вещания. Предпроектные работы уже идут, а контракт на создание нового спутника мы планируем подписать в 2025 году», — сказал Жаслан Мадиев.

Особое внимание, по его словам, уделяется возобновлению работ по проекту космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек».

«Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» ожидается в 2025 году, а коммерческие запуски начнутся в 2028 году после испытательных пусков. Казахстан планирует создать собственную ракету-носитель для независимого доступа в космос. Ведется разработка материалов и компонентов для ракеты, уже создан прототип твердого ракетного топлива», — добавил чиновник.