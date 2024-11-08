Самые продаваемые смартфоны в мире в третьем квартале 2024 года назвали эксперты. Базовый iPhone 15 стал лидером мировых продаж, говорится в отчете исследовательской компании Counterpoint Research.

Вторую и третью строчки заняли более дорогие iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Как отмечают аналитики, Pro-модели впервые составили половину всех продаж iPhone в третьем квартале.

Смартфоны Samsung серии Galaxy A, известные доступной ценой и длительной поддержкой программного обеспечения, заняли сразу четыре места в десятке самых популярных устройств благодаря своей популярности на растущих рынках и фокусу на доступных моделях. Так, с четвертого по седьмую строчку заняли Galaxy A15 4G, A15 5G, A35 5G и Galaxy A05.

При этом базовая модель во флагманской линейке Galaxy S24 от Samsung оказалась на десятом месте и уже третий квартал подряд попадает в топ-10. Как подчеркивают эксперты, это первый случай с 2018 года, когда модель Galaxy S попала в десятку мировых лидеров по продажам.

На восьмом и девятом местах оказались iPhone 14 и Redmi 13C от Xiaomi.