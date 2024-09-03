Создан первый в мире поезд, работающий на водородной и электрической энергии

Швейцарская компания Stadler Rail разработала поезд, который может работать как на водороде, так и на батарейном питании, для обслуживания местных железнодорожных линий. Об этом сообщило издание New Atlas.

С 1996 года по европейским железным дорогам курсирует узнаваемый Stadler RS1 Railbus. Уникальный дизайн с трапециевидными окнами стал его визитной карточкой. Будучи одним из первых дизельных поездов нового поколения, RS1 широко применяется в Германии и Чехии. Он может работать как на традиционном дизеле, так и на биодизеле из рапсового масла. Сегодня в эксплуатации находится около 500 таких поездов.

Однако часть поездов серии RS1 достигла предела эксплуатации. Поэтому фирма Stadler Rail Germany представила новую модель — RS Zero. Этот поезд с нулевыми выбросами углекислого газа может работать как на электрической, так и на водородной энергии или на их комбинации.

Фото Stadler. RS Zero — первый поезд, который может работать как на водороде, так и на аккумуляторах

Благодаря легкому весу RS Zero подходит для региональных линий, соединяющих основные железнодорожные магистрали. В Германии, где 38 процентов путей не электрифицировано, такой поезд станет ценным дополнением к транспортной системе. Более того, на электрифицированных участках он может переходить на питание от контактной сети.

Представленный Stadler прототип — водородный поезд с одним вагоном. Однако доступны и модификации с двумя.

Дальность хода водородного поезда с одним вагоном составляет 700 километров, с двумя — 1 тысячу километров. Батарейные версии имеют значительно меньшую дальность: 80-100 километров для односекционного и 90-180 километров для двухсекционного поезда. Максимальная скорость обеих конфигураций — 120 километров в час.

Таким образом, RS Zero предлагает два варианта: водородный и электрический. Это позволяет железнодорожникам адаптировать поезд под любые маршруты.

Прототип на водородном топливе представят в Берлине на выставке InnoTrans 2024, которая состоится в конце этого месяца.