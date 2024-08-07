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Техноблог

Минцифры готовит запуск облачного хранилища и передачу функций ЦОН частникам

На пресс-конференции министр цифрового развития Нурия Кутнаева рассказала о ближайших планах ведомства. В их число входит запуск Центра обработки данных и государственного облачного хранилища Gcloud, а также делегирование работы ЦОНов.

В числе инициатив — запуск Центра обработки данных и государственного облачного хранилища Gcloud. Ранее каждый госорган закупал собственные серверы, теперь все эти ресурсы сосредоточат на площадке Государственного центра обработки данных. Это позволит увеличить количество цифровых документов и перевести госуслуги в цифровой формат во всех государственных органах.

Кроме того, Минцифры планирует делегировать функции центров обслуживания населения (ЦОН) в айыл окмоту, где будут работать операторы, и запустить проект передачи определенных функций ЦОН в коммерческие структуры и банки, расширяя точки приема документов.

Для повышения качества услуг в ЦОНах будет внедрена система KPI, позволяющая оценивать эффективность сотрудников. Лучшие работники будут получать дополнительное вознаграждение.

В целях разгрузки ЦОНов планируется внедрение нового цифрового сервиса в приложении «Тундук» для регистрации граждан по месту проживания и онлайн-подачи заявлений на получение паспортов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/301367/
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