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Техноблог

В Кыргызстане запущен первый коммерческий центр обработки данных

В Кыргызстане запущен первый коммерческий центр обработки данных, который позволит на 20 процентов покрыть потребность страны в хранении данных, он отвечает требованиям Tier III. Об этом сообщил Российско-Кыргызский фонд развития.

РКФР одобрил на проект финансирование $1 миллион. В фонде отметили, что безопасность оборудования и надежность хранения гарантированы. Утечки информации исключены.

«В центре обработки данных государственные органы и коммерческие организации смогут с гарантированной безопасностью хранить свою информацию. Хочется, чтобы этот ЦОД был максимально востребованным, а в этой сфере появлялись новые масштабные проекты», — подчеркнул заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

На сегодня рынок ЦОД в ЕАЭС оценивается в $400 миллионов. В Российско-Кыргызском фонде развития считают, что первый коммерческий центр обработки данных в КР позволит не только хранить конфиденциальную информацию местных госорганов и банков, но и размещать данные из других государств. Кроме того, его строительство позволит снизить неравенство цифровой инфраструктуры в ЕАЭС.

«Надеемся, в ближайшие четыре-пять лет Кыргызстан сможет на 100 процентов обеспечивать потребность в хранении информации за счет собственных мощностей, находящихся на нашей территории», — отметил глава РКФР Артем Новиков.

Проект реализовало ОсОО «Дататайм». По данным сайта Osoo.kg, компания прошла перерегистрацию 15 декабря 2022 года. Ее учредителями числятся Павел Трескунов и Сергей Шуршалин, директором — Павел Трескунов. Данных о выплатах налогов и платежей в 2022-2024 годы в открытом доступе нет. Павел Трескунов также числится директором ОсОО «Общество», которое зарегистрировано в июле 2023 года, сфера деятельности — деятельность ресторанов и предоставление мобильных услуг по обеспечению пищей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/296389/
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