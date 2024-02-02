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Техноблог

В смартфонах Samsung появится функция обнаружения ДТП

В смартфонах Samsung, уже представленных на рынке, появится функция обнаружения ДТП. Об этом сообщает издание Android Police.

По словам IT-специалиста Мишаала Рахмана, данные о будущей функции он обнаружил в коде операционной системы Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 5. Эксперт отметил, что телефоны Samsung имеют специальный датчик, который анализирует геолокацию, перемещение устройства, звуки и прочие сведения и на их основе может определить ДТП в автоматическом режиме.

В материале говорится, что в настоящее время функция обнаружения автомобильной аварии есть в смартфонах Google Pixel и Apple iPhone. Опция успешно обнаруживает аварии и вызывает помощь специалистов, хотя и может совершать ошибки.

Мишаал Рахман подчеркнул, что Samsung не анонсировала данную функцию и отказалась комментировать слухи о ее появлении журналистам. По его словам, Samsung должна как можно быстрее внедрить ее в свои устройства, так как это поможет спасти человеческие жизни.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/285648/
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