Россия развернет «военный интернет» в Кыргызстане и Таджикистане

Министерство обороны России приняло решение развернуть на 201-й военной базе в Таджикистане и авиабазе «Кант» в Кыргызстане новые системы связи. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уже согласован и утвержден график поставки новых систем связи на российские военные базы в Центральной Азии.

Они позволят наладить в регионе безотказную и защищенную связь и передачу цифровой информации. В перспективе техника позволит вести обмен данными даже с самыми отдаленными районами Центральной Азии.

До конца года завершится обновление 201-й базы в Таджикистане. Оборудование получит не только ее батальон связи, но и другие части и подразделения.

Переоснащение базы «Кант» запланировано на 2022 год.

Помимо радиостанций наземных подразделений, обновят и аппаратуру, которая обеспечивает обмен информацией с авиацией.

По словам источников, российские военные в Центральной Азии получат командно-штабные машины, станции спутниковой и радиорелейной связи, а также аппаратные. Новая техника должна обеспечить передачу цифровых данных в горных районах.