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Техноблог

Несколько десятков смартфонов потеряют доступ к WhatsApp

С 1 ноября 2021 года мессенджер WhatsApp прекратит поддержку смартфонов на базе Android 4.0.1 и старше. Об этом говорится на его официальном сайте.

Чтобы пользоваться сервисом дальше, необходимо обновить версию Android до 4.1. Если это невозможно, приобрести новый смартфон или до 1 ноября сохранить историю чатов (эта функция также отключится после указанной даты).

Разработчики напоминают, что WhatsApp можно использовать на iPhone под управлением iOS 10 и более новых версий (наиболее актуальной является iOS 15).

Всего под отключение попадут несколько десятков смартфонов, которые сейчас поддерживают работу с WhatsApp. Среди них несколько iPhone, а также Sony, ZTE, LG и другие.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/211595/
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