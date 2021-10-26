Несколько десятков смартфонов потеряют доступ к WhatsApp

С 1 ноября 2021 года мессенджер WhatsApp прекратит поддержку смартфонов на базе Android 4.0.1 и старше. Об этом говорится на его официальном сайте.

Чтобы пользоваться сервисом дальше, необходимо обновить версию Android до 4.1. Если это невозможно, приобрести новый смартфон или до 1 ноября сохранить историю чатов (эта функция также отключится после указанной даты).

Разработчики напоминают, что WhatsApp можно использовать на iPhone под управлением iOS 10 и более новых версий (наиболее актуальной является iOS 15).

Всего под отключение попадут несколько десятков смартфонов, которые сейчас поддерживают работу с WhatsApp. Среди них несколько iPhone, а также Sony, ZTE, LG и другие.