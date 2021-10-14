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Техноблог

В Instagram протестируют систему оповещения пользователей о сбоях

Разработчики социальной сети Instagram начали тестировать новую функцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, пользователей начнут информировать о сбоях и технических неполадках в работе социальной сети, а также когда они будут устранены. Отмечается, что сообщения будут рассылаться только в случае масштабных проблем, которые заметны для большого числа пользователей. Внедрение новой опции займет несколько месяцев.

В Instagram также собираются ввести уведомления для пользователей о том, что опубликованные ими материалы могут идти вразрез с правилами соцсети. Предупреждения появятся в новой вкладке «Статус аккаунта».

5 октября пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и ряда других сервисов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/210319/
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