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Общество

Вслед за Facebook, Instagram и WhatsАpp перестал работать TikTok. Сбои в YouTube

Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и ряда других сервисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Downdetector.

Днем появились данные о проблемах в работе Telegram, позднее стало известно о неполадках с Facebook, Instagram и WhatsАpp.

В последние полтора часа отмечается резкое увеличение количества жалоб на работу Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok. Неполадки есть у «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Большинство пользователей жалуются на проблемы с веб-версиями сервисов, однако достаточно часты сообщения о невозможности авторизации и сбоях в мобильных приложениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209282/
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