Компания BMW представила два концептуальных электровелосипеда

BMW представила два концептуальных электровелосипеда, которые получили названия BMW i Vision AMBY и Motorrad Vision AMBY. Об этом сообщает ixbt.com.

Motorrad Vision, лишенный педалей, будет иметь подставку для ног, как у традиционного мотоцикла. Два концептуальных электровелосипеда имеют три уровня скорости, которые адаптируют для разных типов дорог.

Первое ограничение скорости составляет 25 километров в час для велосипедных дорожек, также есть вариант 45 километров для городских дорог, за пределами города максимальная скорость составляет 60 километров в час.

Дополнительной функцией безопасности в этих велосипедах служит радар, который будет предупреждать водителя с помощью визуальных и звуковых подсказок, когда транспортное средство приближается к велосипеду сзади. Концептуальные велосипеды должны лечь в основу новых моделей.