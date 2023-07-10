В Бишкеке водитель сбил велосипедиста. Его задержали

В Бишкеке задержан водитель, сбивший велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

Уточняется, что ДТП произошло 7 июля примерно в 17.12. Водитель, двигаясь по проспекту Чингиза Айтматова, проезжая под мостом, совершил наезд на велосипедиста 17-летнего А.А. Не оказав помощи пострадавшему, мужчина скрылся с места происшествия.

«По подозрению в совершении автонаезда задержан водитель автомашины Daewoo Nexia. Им оказался 44-летний Р.С. Задержанный доставлен в следственную службу ГУВД столицы», — сказали в ведомстве.

Отметим, в социальных сетях распространяется видео происшествия. На кадрах видно, как водитель сбил велосипедиста и уехал с места происшествия, даже не остановившись.