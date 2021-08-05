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Техноблог

Опубликован обновленный рейтинг смартфонов. Кто в лидерах

AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг производительности смартфонов, протестированных в фирменном бенчмарке. Уже пятый месяц подряд топ-10 возглавляет игровой флагман Xiaomi Black Shark 4 Pro, который набирает 854 тысячи 439 баллов. Вся десятка лидеров по-прежнему основана на Qualcomm Snapdragon 888.

Второе место также принадлежит геймерскому устройству ZTE Nubia Red Magic 6 Pro, который набирает 831 тысячу 163 очка.

Замыкает тройку лидеров OnePlus 9 Pro с результатом 822 тысячи 338 баллов.

Стоит отметить, что в топ-10 попали только смартфоны китайских производителей.

Десятое место рейтинга самых мощных устройств занимает Xiaomi Mi 11 Ultra, который набирает 787 тысяч 450 баллов.

Лидерство в рейтинге смартфонов среднего ценового сегмента принадлежит Xiaomi Mi 11 Lite, основанному на Snapdragon 780G.

Второе и третье места заняли новые Honor 50 Pro и Honor 50, построенные на базе Snapdragon 778G.

В среднем ценовом сегменте стоит отметить большое разнообразие платформ. В десятку лидеров вошли устройства на чипах MediaTek Dimensity 900 и 820, а замыкают топ-10 Huawei Nova 8 Pro и Nova 8, основанные на HiSilicon Kirin 985.

Все десять самых производительных устройств среднего сегмента также являются детищами китайских компаний.

Ожидается, что рейтинговые списки изменятся в августе и сентябре, когда на рынок выйдут устройства на базе Snapdragon 888 Plus, такие как Honor Magic 3 и Xiaomi Mi Mix 4. Эти смартфоны должны быть представлены уже на следующей неделе.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/203186/
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