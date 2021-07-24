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Техноблог

В Сети опубликованы характеристики смартфонов серии Huawei P50

В Сети опубликованы характеристики смартфонов серии Huawei P50. Данные были обнародованы за неделю до официальной презентации устройств.

29 июля состоится официальная презентация новых флагманских смартфонов Huawei серии P50. Однако за неделю до мероприятия в Сеть утекли точные технические характеристики устройств. Отметим, что всего в день презентации покажут три устройства: Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+.

из интернета
Фото из интернета

Huawei P50 получит 6,3-дюймовый экран с поддержкой 10-битной глубины цвета и частотой обновления 90 Гц, чип Snapdragon 888 или Kirin 9000E 5G, батарею на 4 200 мА/ч с поддержкой быстрой 66-ваттной зарядки и основную камеру с 3-кратным оптическим зумом. Вес устройства составит 186 граммов при толщине корпуса в 8,3 миллиметра.

Huawei P50 Pro обзаведется 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, те же варианты процессоров, что и Huawei P50, батарею на 4 300 мА/ч, а также перископный модуль камеры с 5-кратным оптическим зумом.

Что касается топового исполнения смартфона, то он будет оснащаться только Kirin 9000E, получит батарею на 4 300 мА/ч с поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки и жидкостный объектив основной камеры с 10-кратным оптическим зумом.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/201985/
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