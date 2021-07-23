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Техноблог

Все выпущенные в 2022 году iPhone будут поддерживать 5G

Все выпущенные в 2022 году iPhone будут поддерживать 5G. Даже бюджетный iPhone SE 3 получит поддержку сетей пятого поколения. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Американская корпорация Apple не планирует выпускать смартфоны с поддержкой 4G-сетей. Новый формат соединения появится даже в доступном iPhone SE 3. Кроме того, производитель не станет выпускать обновленную версию iPhone 12 mini, поскольку устройство не пользуется большим спросом. 

Линейка iPhone следующего модельного года лишится вариантов с поддержкой только лишь сетей 4G. При этом новый iPhone SE будет довольствоваться обычным ЖК-дисплеем вместо присущих нынешним моделям с поддержкой 5G панелей OLED. Размер диагонали дисплея iPhone SE при этом составит 4,7 дюйма, и в целом устройство будет напоминать обновленную версию iPhone 8. От новых iPhone текущего модельного года ему достанется процессор Apple A15, а за поддержку сетей 5G будет отвечать модем Qualcomm X60.

Что касается выбывающего iPhone 12 Mini, то в этом году его сменит iPhone 13 Mini, но преемника он уже не получит.  

В текущем полугодии Apple должна также представить новую версию беспроводных наушников AirPods и новое поколение ноутбуков MacBook Pro. Компания рассчитывает на движение спроса на новые iPhone синхронно с остальным рынком смартфонов.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/201921/
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