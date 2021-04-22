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Техноблог

Polaroid представила самую компактную в мире камеру мгновенной печати снимков

Фото polaroid.com. Polaroid Go

Американская компания Polaroid создала самую миниатюрную среди аналогов камеру моментальной печати фотографий. Модель получила название Polaroid Go, сообщается на сайте компании.

По их данным, новинка доступна только в белом цвете, ее стоимость на предзаказе составляет около $100. Вес устройства всего 240 граммов, а габариты — 61 × 84 × 104 миллиметров.

Polaroid Go имеет встроенную вспышку, мини-зеркало для селфи и встроенный таймер. Объем батареи составляет 750 мАч, полного заряда хватит на 15 фотографий. Фокусное расстояние объектива 34 миллиметра, выдержку можно выставить в диапазоне от 1/125 до 30 секунд. Камера выдает фото 66 × 54 миллиметра.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/191163/
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