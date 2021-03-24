YouTube начал автоматически распознавать товары в видео и давать ссылки на них

Сервис YouTube тестирует новую функцию, которая появится в рекомендованных видеороликах при прокрутке ленты плеера. Об этом сообщается на сайте компании.

Начиная с 22 марта нововведение смогут опробовать на себе сперва американские, а затем и другие пользователи платформы.

«Мы экспериментируем с новой функцией, которая позволит отображать список продуктов, присутствующих на видео, а также предлагать список похожих товаров», ― сообщают представители YouTube.

Google еще в 2020 году занялся разработкой этой опции, которую тестировали на ограниченном количестве интернет-пользователей. Сейчас же эта функция станет доступна более широкому кругу лиц. Издание The Verge сообщает, что такой шаг даст возможность Google занять долю прибыльного рынка партнерских ссылок. Новая функция приблизит YouTube к другим соцсетям, например, к Instagram. Функции, которые позволяют вести торговлю прямо на платформе, разрабатываются и другими компаниями. Так, Facebook в тестовом режиме в прошлом году добавил в приложение вкладку «Магазин». Кнопка для покупок «Магазин» заработала и в мессенджере WhatsApp.

Источники Bloomberg сообщали в прошлом году, что Google собирается сделать YouTube маркетплейсом. Компания тестировала интеграцию с платформой электронной коммерции Shopify для продажи товаров через YouTube. Однако Google пока не раскрывает дальнейшие планы по развитию и монетизации нового алгоритма.