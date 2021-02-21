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Техноблог

Clubhouse набирает популярность. Как им пользоваться, если у вас нет iPhone

Как пользоваться стремительно набирающей популярность новой социальной сетью Clubhouse без iPhone? Инструкцию опубликовали на портале «Хабр».

Отмечается, что есть два варианта — python-приложение на десктоп и аналог для Android от разработчика из Петербурга.

Социальная сеть Clubhouse продолжает набирать обороты во многих странах мира. Но находиться в ней могут только обладатели гаджетов с операционной системой от Apple.

How-to инструкцию по пользованию Clubhouse без iPhone опубликовал пользователь под ником likhtarovich.

Вариант первый — воспользоваться виртуальным iPhone. Для того чтобы зарегистрироваться в социальной сети, понадобится сервис, предлагающий автоматизированное тестирование мобильных телефонов. Например, browserstack.com.

«Там есть возможность получить доступ к реальному iPhone, который лежит где-то в серверной и его экран расшаривается на веб-приложение. Нам понадобится функционал App Live — он доступен только по подписке. Кроме этого, нам понадобится любое .ipa приложение, чтобы сервис позволил вам запустить выбранную модель iPhone. Никаких дополнительных настроек не надо — заходим в App Store под своим Apple ID и устанавливаем Clubhouse», — написал в инструкции пользователь.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/184202/
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