Samsung Galaxy S21 держали в воде больше недели. Что произошло со смартфоном

Начиная с Galaxy S7, корпус устройств в линейке смартфонов Samsung Galaxy S защищен от пыли и воды по стандарту IP68. Ко всем трем новым флагманам Samsung это тоже относится, сообщил портал @hi-tech.

Один энтузиаст на YouTube решил проверить, насколько хорошо новый Samsung Galaxy S21 выдерживает погружение в воду. Устройство установили на дне обычного аквариума, но без рыб, и оставили с включенным секундомером.

Обычный тест на водонепроницаемость превратился в по-настоящему экстремальный, так как смартфон провел в воде больше недели и до сих пор находится там.

Известно, что смартфон пришлось как минимум дважды поднимать со дна, чтобы настроить секундомер. Выяснилось, что встроенный таймер не работает дольше 99 часов 59 минут 59 секунд. Для зарядки смартфон из воды не вытаскивают — в случае надобности используют беспроводное зарядное устройство, которое работает через стенки резервуара.

За экспериментом можно наблюдать в прямом эфире:

Смартфон впервые выдал предупреждение об обнаружении влаги после того, как пробыл под водой 117 часов 53 минут. В этот момент экран не реагировал на нажатие, а устройство само перескакивало из одного приложения в другое. Спустя 241 час почти полностью перестали работать динамики.

Тест еще не окончен. Вероятно, автор эксперимента ждет, когда устройство совсем перестанет работать. Стандарт IP68 указывает на то, что телефон выдерживает погружение в воду на глубину до полутора метров в течение 30 минут. Резервуар с водой, используемый для теста, не достигает даже половины максимальной глубины, что объясняет, почему тест на водонепроницаемость изначально захотели растянуть по времени.